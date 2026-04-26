スウェーデン代表のCB（センターバック）カール・スタルフェルト（セルタ／スペイン）が、腰のケガによりFIFAワールドカップ2026を欠場する可能性があるようだ。25日、スペイン紙『マルカ』が報じている。FIFAワールドカップ2026で日本代表と同組となったスウェーデン代表にとって、痛手となるかもしれない。スペイン紙『マルカ』によると、先の欧州プレーオフの2試合でもプレーしたカール・スタルフェルトが、腰痛により戦線