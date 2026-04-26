バイエルンを率いるヴァンサン・コンパニ監督は、3点差をはね返し大逆転勝利を収めたマインツ戦を振り返った。25日、クラブの公式サイトが同指揮官のコメントを伝えている。ブンデスリーガ第31節が25日に行われ、バイエルンは敵地でマインツと対戦した。前節にリーグ制覇を決めたバイエルンは、週明けに控えるUEFAチャンピオンズリーグ（CL）準決勝パリ・サンジェルマン（PSG）戦を見据え、ハリー・ケインやミカエル・オリーズ