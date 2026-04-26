セビージャを率いるルイス・ガルシア・プラサ監督が、ラ・リーガ第33節オサスナ戦に向けた前日会見に出席した。25日、スペイン紙『アス』が伝えている。暫定ではあるものの、“アンダルシアの名門”が降格圏に転落した。4年連続となるシーズン中の監督交代で、マティアス・アルメイダ監督を解任し、9人目の指揮官としてルイス・ガルシア・プラサ氏を招へいしたセビージャは、新体制下で臨んだ最初の3試合で、1勝2敗と負け越し