バイエルンに所属するセネガル代表ニコラス・ジャクソンは今夏、保有元のチェルシーへ復帰することが濃厚となった。25日、ドイツメディア『キッカー』が報じている。現在24歳のジャクソンは昨夏に買い取り義務が付帯した1年間の期限付き移籍でチェルシーからバイエルンへ加入。1420万ポンド（約30億円）のレンタル料に加え、一定の出場試合数を満たした場合に5625万ポンド（約120億円）の買い取り義務が発生と報じられていた。