現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施している「年金生活に関するアンケート」から、2026年2月28日に回答があった大阪府在住70歳女性のケースをご紹介します。回答者プロフィール回答者本人：たまこさん（70歳）同居家族構成：本人、夫（69歳）住居形態：持ち家（マンションなどの共同住宅）居住地：大阪府リタイア前の雇用形態：自営業リタイア前の年収：150万円現在の預貯金：450