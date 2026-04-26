香港の最強スプリンター、カーインライジング（セン5＝D・ヘイズ、父シャムエクスプレス）が26日、シャティン5R「チェアマンズスプリントプライズ」（G1、芝1200メートル）に出走し、3番手から楽に抜け出して圧勝。20連勝を飾り、自身が持つ香港調教馬による連勝記録を更新した。4馬身1/4差の2着にサトノレーヴ、3着にレイジングブリザードが入った。▼モレイラ（2着サトノレーヴ）本当に一生懸命走ってくれる、まさに戦士の