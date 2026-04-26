ロンドン・マラソンで誕生した驚異的なタイムに対し、世界から驚きの声が上がっている。２６日に行われたレースで男子のセバスチャン・サウェ（ケニア）が世界新記録となる１時間５９分３０秒（速報値）で２連覇を達成。史上初の２時間切りとなり、英公共放送局「ＢＢＣ」は「サウェがレースのコンディションで初の２時間切りでマラソンを完走」と速報で報じた。人間離れした記録には米メディア「ＮＢＣスポーツ」も反応。「