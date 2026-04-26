男女グループ・コヨーテの歌手シンジとの結婚を控えている歌手ムンウォンが、結婚発表後に突如直面した生活苦について困った様子を見せた。去る4月24日、韓国で放送されたKBS2『新商品発売〜コンビニレストラン』に出演したムンウォンは、シンジとの結婚発表後に世間から批判を浴びたことに関して、「（仕事が途絶えてしまい）自分にできることを探して、物流センターや階段掃除の仕事をした」と吐露した。【写真】シンジの結婚、