◆柔道全日本選手権（２６日、日本武道館）体重無差別で日本一を争い、決勝は男子９０キロ級で昨年世界選手権２位の田嶋剛希（パーク２４）が、２４年パリ五輪同級銀メダルの村尾三四郎（ＪＥＳエレベーター）に勝ち、初優勝を果たした。男子９０キロ級以下の選手による頂点は２０１２年の加藤博剛以来１４年ぶりの快挙で、重量級の選手が決勝に残れなかったのは極めて異例だった。初優勝が決まると田嶋は涙を流し感慨に浸っ