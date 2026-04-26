「ＪＡＢＡ京都大会・決勝、ホンダ５−１ＥＮＥＯＳ」（２６日、わかさスタジアム京都）ホンダが３９大会ぶり２回目の優勝を果たした。先発の有村大誠投手（２７）が４安打１失点完投。打線は三浦良裕内野手（２７）が五回に均衡を破るソロを放ち先制すると、八回には一挙４得点を挙げて突き放した。有村はこれまで取り組んできたという、「逆球にいかない、カウントを有利に作ろう」ということを意識。八回まではわずか２安