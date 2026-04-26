【ワシントン＝中根圭一】米国では近年、政治的対立を背景に、政治家や関連施設などを狙った暴力事件が相次いでいる。トランプ大統領が暗殺未遂事件に初めて遭ったのは、２０２４年７月、ペンシルベニア州バトラーでの選挙集会で演説中に銃撃され、右耳を負傷した時だった。２５年９月には、若者向けの保守運動を率いてきた活動家チャーリー・カーク氏（当時３１歳）がユタ州の大学で講演中に銃殺された。カーク氏はトランプ