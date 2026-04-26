飯塚オートのSG「第45回オールスター」は3日目を迎えた。11Rは地元の気鋭、石本圭耶（26）が20線最内から快スタート。1角過ぎで先頭を奪い、そのまま独り旅で押し切った。「必死に逃げようと思っていた。雨は上がったが、まだベッタリと濡れている。（雨の）朝練と同じように走った。早めに行かないと厳しいと思っていた」。作戦通りだったことを明かした。「道中は滑りも気にならなかった。（欠場した）有吉辰也さんの分