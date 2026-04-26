「マスターズチャンピオン・プレミアムＧ１」（２６日、宮島）雨の中で争われた優勝戦は、３号艇の白井英治（４９）＝山口・８０期・Ａ１＝が３コースカドからコンマ０２のＳ。差して混戦を抜け出し念願のタイトルを勝ち取った。マスターズチャンピオンは初、Ｇ１は前節の桐生周年に続く２節連続１５回目の優勝。２着は杉山正樹（愛知）、３着に石渡鉄兵（東京）が続いた。１号艇で人気を集めた瓜生正義（福岡）は４着に終わっ