2026年夏ごろにグラビア卒業することを発表し話題になった グラビアアイドルの天木じゅんさんが、FLASHに登場。サプライズ卒業撮を披露しました。【写真】M字開脚や手ブラ、変形水着…天木じゅんさん「目に焼き付けて」149センチの小柄ボディに95センチの豊満Iカップバストというミニマムグラマーなプロポーションで、長らくグラビア界のトップランナーとして活躍する天木さん。FLASHの8ページのグラビアを撮影したのは、なんと親