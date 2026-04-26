私立の中高一貫校のPTA活動は、一般的に想像されるような消極的な役割分担とは異なり、むしろ積極的な参加者によって支えられています。仕事をしながらも、PTA活動には積極的に参加し、各々の得意分野を生かします。エネルギッシュなメンバーが揃っているため、活動を重ねるうちに自然と親密な関係が築かれていくことも少なくありません。しかし、その“心地よい距離感”が、ある一線を越えた瞬間、空気は一変します。【漫画】PTA