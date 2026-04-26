少女漫画の世界のようなできごとが自分の身近で起こったら？しかも共感できるのは、悪役の立場だったとしたら……？今回は、いきなり少女漫画の登場人物のような状況になってしまったママの物語です。第4話漫画の中の世界が目の前に！？【編集部コメント】8歳年上の上司。本当にさっきまで読んでいた漫画の設定と似ていますね！リカコさんもビックリです。8歳年上の女上司と部下の恋愛なんて、漫画で読むからドキドキする