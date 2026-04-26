出産予定日よりも早く生まれてしまう早産でも、赤ちゃんが無事に生まれると「よかったな」と思うものでしょう。出産報告に一般的なお祝いの言葉として「おめでとう」と返したつもりでも、それにカチンとくる人もいるようです。ママスタコミュニティのあるママから、こんな投稿がありました。『33週で出産した旦那側の親戚から、報告LINEがきました。早く産まれたけど赤ちゃんは元気、ただしばらくは入院するということだったので、