巨人と広島でプレーし、昨季限りで現役を引退した長野久義氏（41＝巨人編成本部参与）が26日、パーソナリティーを務めるTOKYOFM「SGCpresents長野久義ElDorado〜新・黄金時代〜」（日曜前8・00）に出演。可愛くて仕方ない“あの後輩”に触発され、筋トレを再開すると宣言した。1月の番組開始当初から進行役を務める元日本テレビアナウンサーで実業家の佐藤義朗氏（40）にゴールデンウイークの話題から「もし10連休、