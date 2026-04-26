日本、OPBF東洋太平洋スーパーバンタム級元王者で、WakeRiseBOXINGFITNESS会長の和気慎吾氏（38）が自身のYouTube「和氣慎吾のリーゼントチャンネル」を更新。5月2日に迫った井上尚弥（大橋）―中谷潤人（M・T）の世紀の一戦を最終予想した。和気氏が注目したのは中谷の前戦。「あれを見せられたことで井上チャンピオンはちょっと倒すのしんどいなと思ったかもしれない」と指摘した。昨年12月、リヤドでスーパーバンタ