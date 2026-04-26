安田記念の前哨戦となるG2「第71回京王杯スプリングカップ」（芝1400メートル）が5月2日、東京11Rで行われる。今年も骨っぽいメンバーが集まり混戦ムード。大舞台へ弾みをつけるのはどの馬か。ララマセラシオンは前走の高松宮記念で16着に敗れたが、初の1200メートルなら仕方なし。強かったのは2走前の阪急杯だ。やや前有利の馬場ながら、後方から上がり3F34秒0の末脚を繰り出して2着激走。昇級戦で非凡な能力を見せつけた。当