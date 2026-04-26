これまで現職と新人2人のあわせて3人が立候補を表明している新潟県知事選挙。告示まで残り3週間となり、選挙戦に向けた組織の動きが本格化している。 ■立憲・土田竜吾県議 野党連携で政策協議 4月19日、新潟市中央区のホテルに複数の政党の関係者が集まった。 「私の感性を総動員して、県政を前に進めて行く、県政課題を解決させていく」 集まった人の前でこう決意を話すのは、立憲民主党県連に所属する土田竜吾県議だ。