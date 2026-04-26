DA PUMPのISSA（47）とKIMI（43）が、とんねるず木梨憲武による“むちゃ振り”被害を振り返った。26日、大分県で行われた音楽イベント「ジゴロック2026 supported byニカソー」2日目のステージに出演。前日25日に出演した木梨憲武らのステージにサプライズ登場した件についても触れ、ISSAとKIMI以外のメンバーは「ネットニュースで知った」と2人の登場知らなかったといい、ISSAは「ノリさんにむちゃ振りされて」と苦笑いで振り返