Image: flukeforest こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。正しい姿勢、負担の無い姿勢が大事なのはわかっていても、スマホやPCに熱中しているとつい頭が前に出がち。いわゆるスマホ首になっていろんな影響が出ることも……。そんな悪習慣を物理的に解決してくれるのがmachi-yaに登場した「ネックサポーター」。韓国のオフィスチェアメーカーが開発し