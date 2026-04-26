ことでん（資料） 26日午後7時20分ごろ、ことでん志度線の八栗駅と六万寺駅の間で人身事故が発生しました。この影響で、志度線は瓦町駅と琴電屋島駅の間で折り返し運転を行っていましたが、午後8時56分に全線で運転を再開しました。 ことでんによりますと、事故が起きたのは志度線の八栗駅と六万寺駅の間にある川原踏切近くの線路上です。 下り列車が歩行者と接触。歩行者は60代くらいの男性とみられていますが、容態は