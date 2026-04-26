◆柔道全日本選手権（２６日、日本武道館）体重無差別で行われ、２０２４年のパリ五輪銀メダルの村尾三四郎（ＪＥＳエレベーター）は、決勝戦で同級の田嶋剛希（パーク２４）に敗れた。村尾は「ギリギリのところで逃してしまった」と唇をかんだ。高校３年以来８年ぶりの出場で２回戦から登場した村尾は、初戦で尾原琢仁（旭化成）を一本で下すと、３回戦では小川竜昂（日本製鉄）を判定で下し、２戦連続で１００キロ超級の相