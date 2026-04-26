◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ１―４巨人（２６日・横浜）巨人・大勢投手（２６）が１回３者凡退の好救援で７ホールド目。組み立てを意識しながらＭＡＸ１５４キロの直球をより速く感じさせた。２４日の第１戦は救援に失敗。先発・田中将大の白星が消えた。「前回は本当に悔しい登板になった。（大事なのは）やられた後にどうやって戻ってくるか。反省して、前を向いて、目の前のゲームに集中する」。この日は先発・井上温大