「仕事を辞めろ」なんて、結婚の挨拶の日にいきなり言う義父…。反論したくなる気持ち、よくわかります！でも、その一言がさらなる波乱を呼んでしまったようで…。義父がどんな条件を突きつけてきたのか、ちょっと怖いですが…気になりますよね。>>【まんが】男尊女卑バトル(ウーマンエキサイト編集部)