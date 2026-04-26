お笑いコンビ「サンドウィッチマン」が26日、MCを務めるバラエティー番組「かのサンド」（日曜前10・00）に出演。伊達みきお（51）がテレビをつかっぱなしのまま就寝する理由を語る場面があった。サンドウィッチマンとお笑いタレント狩野英孝は、番組の企画で、視聴者からの質問に回答。「寝る時は全て電気を消すか、常夜灯をつけるか」との質問に、狩野は「僕は真っ暗派」、富澤たけしは「どっちでもいいけど、基本消す」と回