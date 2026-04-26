正反対のビジュアルが好評だった仲良し美女タッグチームが迎えた、非情すぎる結末。中途半端な大技に賛否が飛び交うなど、とにかく後味の悪いラストマッチとなった。【映像】「危なすぎ」テーブル葬で“中途半端な着地”が波紋WWE・NXTの公式X（旧ツイッター）が、同部門スーパースターのソル・ルカとザリアの一戦のシーンをピックアップ。危険すぎる“中途半端な”テーブル葬に賛否が巻き起こっている。映像には、実況席横