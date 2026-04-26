県内では26日、魚沼市や長岡市で林野火災が相次いでいます。魚沼市赤土のスキー場跡地では午前10時半ごろ出火が確認されました。消防車両が出動し上空からも消火活動にあたっています。ケガ人や住宅への延焼は確認されていませんが、現時点（午後7時現在）で鎮火には至っていません。長岡市山古志地区でも林野火災が発生し、現在も消火活動が続いています。この火事で70代の男性がひじや足の裏などにやけどを負い、ドクタ