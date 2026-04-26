音楽プロデューサー小室哲哉（67）と元モーニング娘。後藤真希（40）が夢の“WOWWOW共演”を果たした。26日、大分県で開催の音楽フェス「ジゴロック2026」2日目でコラボレーションライブを披露。雨模様の中、キーボードを操る小室をバックに、後藤がソロ曲「愛のバカやろう」やグループ時代の名曲「LOVEマシーン」を披露。両太ももあらわな真っ赤な衣装で「日本の未来はWowWow〜♪」とキレのある歌声とダンスをみせ、会場を熱狂さ