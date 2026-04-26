ラーメン王国・新潟は、気ままに電車でめぐっても、見知らぬ街で、ふとおいしいラーメンに出会えます。「ぶらり途中下車のラーメン」は今回も新潟駅と柏崎駅を結ぶ越後線。おいしいラーメンを求めて出発進行！ 透き通るスープの1杯が看板 透き通るキレイなスープの1杯が看板メニュー。いい香りもしてきますよ。 塩ラーメン好きが集まる人気店 このラーメンが