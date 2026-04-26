4月26日、日本航空株式会社（JAL）が主催する「河村勇輝 × JAL Special Basketball Clinic 2026」が東京都内で開催され、NBAでの2シーズン目を終えた河村勇輝が参加した。 本イベントは、次世代を担う子どもたちの成長を支援し、未来への夢を後押しすることを目的として開催されたもの。会場には小学校1～3年生の17名が集まり、河村は子どもたちと一緒に約1時間にわたって汗を流した。 子どもたち