「Real Sound Live」は、洋楽／邦楽の名曲をアーティストがアコースティックで演奏するカバー企画。 （関連：【オリジナル動画あり】MioN (ANEMONÉ),Rui Fujishiro 「蒼夜想」ー Real Sound Live Vol.15） 第15回目のゲストは、気鋭のフィメール・アーティスト 美音。ポップス・コレクティブANEMONÉの中心メンバーであり、ソロではMioN名義で活動をしている。今回はサポ&