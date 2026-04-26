8人組ガールズパフォーマンスグループ Lakiが、デビュー5周年記念ライブ『Laki 5th Anniversary Live -L∞K UP-』を9月22日にヒューリックホール東京にて開催する。 （関連：Juice=Juice「盛れ！ミ・アモーレ」が圧倒的な支持を獲得2025年版ハロプロ楽曲大賞を振り返る） 本情報は、本日4月26日に行われた『Laki LIVE TOUR 2026 -Ambition-』東京公演内にて発表されたもの。デ