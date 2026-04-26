ロサンゼルス・ドジャースの専属カメラマンのジョン・スーフー氏が4月22日、Instagramを更新。野茂英雄（57）と石井一久（52）の写真を投稿した。 【画像】ダルビッシュ有、17歳モデル息子と再会し笑顔の2ショット「パパそっくりのイケメンくん」「DNAは争えませんなぁ」 「The SooHoo Scrapbook“Nomo and Ishii”」と投稿されたのは、ロサンゼルス・ドジャースのユニフォームを着用した