MLBが4月22日、Instagramを更新。マイナーリーグ試合中の珍シーンの動画を投稿した。 【画像】大谷翔平の妻・真美子さん、ドジャース夫人会で輝く笑顔ファンも注目「ほんまに子供産んだんすか？」「なんなら1番美しい」 「This herd of fans got a little sheepish after a foul ball grazed by them」と投稿されたのは、フィリーズ傘下のブルークロウズと、ブレーブス傘下の