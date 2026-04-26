４月26日に開催されるラ・リーガの第32節で、久保建英が所属するレアル・ソシエダがラージョ・バジェカーノと敵地で対戦する。この試合に先立ってスターティングメンバーが発表され、久保が２試合連続で先発に名を連ねた。 94日ぶりに先発した22日のヘタフェ戦では、チームが０−１で敗れたにもかかわらず、マン・オブ・ザ・マッチに輝いた。期待されるのは昨年12月20日のレバンテ戦以来、約４か月ぶりとなるゴールだ。