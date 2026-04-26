【その他の画像・動画等を元記事で観る】 シンガーソングライター・iriが、デビュー10周年を記念したワンマンライブを今年10月にぴあアリーナMMで開催する事が決定した。 ■10周年の集大成となる歌声を横浜で！ HIP HOP/R&Bマナーのビートとダンストラックを自在に歌いこなすシンガーソングライター・iri(イリ)。そんな彼女がデビュー10周年を記念したワンマンラ