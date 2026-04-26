今回、城島、松島がやってきたのは、鹿児島県南大隅町。「鹿児島といえば、世界一大きな桜島大根」「あと夜光貝も結構大きい」そして、強力な助っ人が！「釣りが大好きで、今日は巨大魚を釣れるって聞いたんで来ちゃいました」得意の巴投げでパリオリンピック金メダル、角田夏実が巨大食堂に参戦！案内してくれるのは、九州最南端の大物スポットを知り尽くす、溝口太郎。年間200日以上船を出し、ポイントを開拓してきた凄腕船長。