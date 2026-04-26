新生活に疲れ、なんとなく体が重い人も多いのでは？そんなときは気負わずのんびり、ゆるゆると体をほぐすのがおすすめ。今回、ヨガインストラクターのB-Flow Marikoさんに「ソファーでくつろぎながらできるヨガ」を教えてもらいました。ゆらぐ心と体に安心感と落ち着きを春は新しい出会いや、環境の変化が重なる季節。心が落ち着かなかったり、理由もなく不安になったり。また、知らず知らずのうちに体に力が入り、呼吸が浅くな