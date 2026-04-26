◇柔道全日本選手権（2026年4月26日東京・日本武道館）体重無差別で男子日本一を決める大会は、90キロ級で24年世界王者の田嶋剛希（パーク24）が初優勝を果たした。90キロ級選手の優勝は、12年の加藤博剛以来、14年ぶりの快挙。決勝では同級ライバルの村尾三四郎（JESエレベーター）を破り、「柔よく剛を制す」を体現した。決勝の畳を下りた瞬間、目から涙があふれた田嶋は、「実感がないというのが正直な気持ち。（涙の理