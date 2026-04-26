【慶応−立花学園】２回慶応２死二塁。渡辺が左越えに２ランを放つ。投手根本＝サーティーフォー保土ケ谷（立石祐志写す）高校野球の春季神奈川県大会（県高野連主催、神奈川新聞社など後援）は２６日、サーティーフォー保土ケ谷球場で準々決勝２試合が行われ、ベスト４が出そろった。慶応と横浜創学館が勝利し、夏の神奈川大会の第１シードを獲得した。春の４強入りは慶応が３年ぶり、横浜創学館が１６年ぶり。慶応は二回、