毎日のごはんづくり、「きちんとやらなきゃ」と気負っていませんか？モデル・奈々未さんのレシピ本『私にやさしい日々ごはん』には、料理を気楽に楽しむヒントがつまっています。今回は、奈々未さん流の料理を楽しむマインドと器の選び方、さらにSNSで人気のヘルシーレシピを紹介します。※ この記事は『私にやさしい日々ごはん』（扶桑社刊）に掲載された内容を抜粋・再編集しています【写真】奈々未さんの器コレクション「ちゃ