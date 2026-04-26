Image: ASTROSQUARE こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。夜道やアウトドア、あるいは急な停電。そんな時に頼りになるのが懐中電灯ですが、正直「どれも似たようなもの」だと思っていませんか？現在、machi-yaでプロジェクトを展開中の「SPERAS PZ14」は、そんな固定観念をガラッと変えてくれそうな1本です。スマホよりダントツに明るい