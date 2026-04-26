「俺なんかはラジオパーソナリティーなの……?」お笑いタレントの有吉弘行が、テレビ出演がなくなったときの“肩書”について語った――。有吉弘行○「今はなんかタレント」「芸人と名乗るのでもいいんだけど…」19日のJFN系『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00〜21:55)で、「テレビなんか、今なかなか厳しい状況で……」と切り出した有吉。「このまま例えば、テレビがなくなるとするじゃない? ニュース番組だけにな