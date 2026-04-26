元プロ野球選手で野球解説者の中田翔氏が17日、YouTubeチャンネル『フルタの方程式【古田敦也 公式チャンネル】』で公開された動画「因縁のライバル! 履正社 vs 大阪桐蔭 中田翔&T-岡田の“怪物”高校時代を振り返る【バッターズバイブル】」に出演。“野球人生が終わった”と思ったという瞬間を回想した。中田翔氏○投手でプロ入りを目指していた中田翔氏を襲った悲劇高校時代のバッティングについて問われ、「スランプってい