SVリーグ女子チャンピオンシップファイナルバレーボールのSVリーグは26日、横浜BUNTAIで女子チャンピオンシップファイナル（決勝）の第2戦が行われ、レギュラーシーズン2位のSAGA久光スプリングスが同4位の大阪マーヴェラスに3-0（25-20、25-23、25-14）でストレート勝ち。2連勝で対戦成績を2勝0敗とし、2021-22年のVリーグ以来4季ぶり9度目の優勝を果たし、SVリーグ2代目女王に輝いた。初代女王の大阪マーヴェラスは連覇を逃し