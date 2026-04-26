ここ数年主流だった“ミニマリズム”への反動から、今季はシルエットで魅せるスタイルへとシフトの兆し。中でもふんわりフォルムが特徴のバルーンアイテムが注目を集めています。動きのあるディテールは春夏の装いに軽やかなリズムを生み出し、体型を拾いにくいのも嬉しいポイント。今回は感度の高いデザインが揃う【ZARA（ザラ）】のアイテムをチェックしてみましょう。 ニュアンスブルーがもたらす大人の好バ