夫と実家に帰省した夜、夕食後に父が酒の勢いもあって昔の話を語り始めました。 30年以上前、会社からアメリカ赴任を打診されていたという、これまで聞いたことのない話でした。 父は、母が海外生活を望まないだろうと考え、相談することなく一人でその話を断っていたのです。 しかし……？ 後悔